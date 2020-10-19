Son Dakika: HSK, FETÖ ile bağlantısı olan 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

FETÖ üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen hakim ve savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakimler ve Savcılar Kurulu, 6 Ekim'de başlayan ve yaklaşık iki hafta süren genel kurulda 80 hakim ve savcının meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı.

11 HAKİM VE SAVCI MESLEKTEN ÇIKARILDI

Genel Kurulda yapılan değerlendirmelerde, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişim, ankesörlü örgütsel ardışık arama, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları dikkate alınarak 11 hakim ve savcının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu sonucuna varıldı.

YENİDEN İNCELEME TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Kurul, daha önce haklarında meslekten çıkarma kararı verilen 4 kişinin ise yeniden inceleme taleplerini geri çevirdi.

4 BİN 500'DEN FAZLA HAKİM VE SAVCI HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.