İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
İngiltere'de seyir halindeyken aracı alev alan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal, panik halinde kendini otomobilden dışarı attı. Genç kız alevlerden kurtulmak isterken köprüden düşerek hayatını kaybetti.
18.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 18.07.2020 14:44
İngiltere'nin Kent bölgesinde aracı alev alan 24 yaşındaki Kıbrıslı Türk Azra Kemal, yanmaktan kurtulmak için aracından hızlı bir şekilde indiği sırada, köprüden düşerek hayatını kaybetti.
Olay Cuma günü 02.30 sıralarında meydana geldi. Kent bölgesinde bir arkadaşıyla birlikte hareket halinde olan Kemal'in aracı, Sevenoaks ve Tonbridge köprüsü üzerinde alev aldı.
YANGINDAN KAÇARKEN KÖPRÜDEN DÜŞTÜ
Aracından hızla inen Kemal, dengesini kaybederek köprüden aşağıya düştü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yanında bulunan 31 yaşındaki arkadaşı ifadesine başvurulması üzerine polis merkezine götürülmesinin ardından serbest bırakıldı.