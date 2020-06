Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluş tarafından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla kulüplere 103 milyon lira ödeme yapılacağını, gelecek hafta da ödemelerin süreceğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yayıncı kuruluşun futbol kulüplerine yapacağı ödemelere yönelik Bakan Kasapoğlu, "Bugün kulüpler için federasyona 103 milyon lira bir ödeme yapılacak. Federasyon aracılığıyla kulüplere dağıtılacak. Haftaya da periyodik olarak o takvim işleyecek." dedi.

İstanbul'un Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 yerine 2020-2021 sezonu finaline ev sahipliği yapacak olmasıyla ilgili UEFA kararını değerlendiren Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi finali malum bu yıl oynanacaktı, İstanbul bu anlamda zaten sembol şehir. İstanbul'umuz bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından itibaren İstanbul'a kazandırdıkları, İstanbul'u adeta ilmek ilmek işlemesi, AK Parti iktidarları döneminde yapılan yatırımlar, bu anlamda hız kesmeden onlara devam ediyoruz. Olimpiyat Stadı, bu manada önemli bir sembol, onun da gerekli çalışmaları vardı. Federasyonumuz onları gerçekleştirdi. Gerek teknik sistemi, led sistemler, localar, gerek zemindeki durumun farklı bir şekilde düzenlenmesi, UEFA'nın güncel kriterlerine göre, hummalı bir çalışmayı federasyon yaklaşık 4 aylık zaman diliminde tamamladı. Bugün her şey normal gitseydi mayıs ayında bu final oynanacaktı, ev sahipliği yapacaktık. Geçen sene Süper Kupa finaline Vodafone Park'ta en güzel şekilde ev sahipliği yaptığımız gibi bu sene de yapacaktık."

"Şampiyonlar Ligi finalinin yine Türkiye'de oynanması gündemdeydi." diyen Bakan Kasapoğlu, "Ancak federasyonla iletişimimizle Türkiye'de oynanması, seyircili oynanması açıkçası turizmcilerimizin de ciddi talepleri. Türkiye, sadece stattan ibaret değil. İstanbul'umuzun kültürel tarihi mirası, sporseverler açısından çok önemli diye düşündüğümüz için önümüzdeki yıl Türkiye'de inşallah seyircili bir şekilde Şampiyonlar Ligi finali oynanacak. Biliyorsunuz Olimpiyat Stadı'nın kapasitesi 70 bin seyirciye çıktı; inşallah dolu dolu bir şölen olarak o maçın Türkiye'de oynanacağına inanıyoruz. Her zaman olduğu gibi en güzel şekilde." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin spor turizminde çok iddialı olduğunu anlatan Kasapoğlu, "Tüm altyapımız, salonlarımız, statlarımız bu anlamda dört dörtlük. Sadece İstanbul'da değil, Anadolu'muzun farklı vilayetlerinde pek çok uluslararası organizasyonu da en güzel şekilde gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl Konya'da yapılacak İslam Oyunları'na yönelik çok güzel çalışmalarımız var." diye konuştu.

"Güzel bir müsabakayı sporseverler İstanbul'da, dünyanın göz bebeği şehrimizde izleyecek"

Spora ve sporcuya dair yatırımlarının süreceğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Şampiyonlar Ligi finali, zannediyorum 29 Mayıs'ta olacak. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde inşallah güzel bir müsabakayı sporseverler İstanbul'da, dünyanın göz bebeği şehrimizde izleyecek." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadı'nın seçilmesine ilişkin de Kasapoğlu, "Her müsabaka için uluslararası anlamda farklı kriterler var. Seyirci kapasitesi de bu kriterlerden biri. Hiç abartı yok, her stadımız, her tesisimiz dört dörtlük. Bunu göğsümüzü gere gere söylüyoruz." diye konuştu.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalinin seyircili olarak İstanbul'da oynanmasına karar vermesinde çok ciddi bir çabanın olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle TFF Başkanımız Nihat Bey'e, UEFA temsilcimiz Servet Bey'e teşekkür ediyorum. Çok ciddi çaba gösterdiler, özellikle tabii bu diplomasi gerektiyor, iletişim gerektiriyor. Elbette bundan sonra da bu alandaki iddialarımız devam edecektir. Uluslararası anlamda pek çok farklı çalışma yapan ülkeler de var ama biz, bu anlamda tabii iddiamızı en gerçekçi şekliyle ortaya koyuyoruz."

Trabzonspor'a verilen ceza ve CAS'a başvuru

UEFA'nın Trabzonspor'a finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle bir yıl Avrupa kupalarından men cezası vermesi ve bordo-mavili kulübün, bu karara ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazda bulunmasıyla ilgili Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Elbette bizim için takımlarımızın, kulüplerimizin, sporcularımızın her biri çok değerli, çok önemli. O yüzden ülkemiz gerek Bakanlığımız gerek diğer kurumlarımız, TFF Başkanımız, UEFA temsilcimiz, bu anlamda çok titiz çaba sarf ediyor. Bu süreçte Türk takımlarının, kulüplerinin, sporcularının uluslararası manada hakkının yenmemesi ve mağdur edilmemeleri noktasında elbette ciddi bir çabamız, gayretimiz var. Elbette bir hak mücadelesi söz konusu, takımlarımız çok değerli. Hiçbirinin hakkını yedirmeme anlamında da tabii ki bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Bugün hem Nihat Bey'le hem Servet Bey'le konuştum. Bu süreçle ilgili sürekli takip halindeyiz. Gerek o üst mahkemedeki durumu ve gerekse UEFA'nın bu anlamdaki çalışmasını yakından bire bir takip ediyoruz. Hak yedirmeme anlamında çabamız devam edecek. İnanıyorum ki Türk takımlarının uluslararası platformdaki başarısı da inşallah önümüzdeki süreçte güçlenerek devam edecek."

Bakan Kasapoğlu, "Bizim iddiamız her alanda, ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sanayisiyle, eğitimiyle ekonomisiyle, sağlığıyla ve sporuyla. O yüzden sporcumuzun hakkını koruma, spor kulüplerimizin, takımlarımızın hakkını koruma adına mücadelemiz, çabamız, desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki "Hagi mi, Alex mi?" anketi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sosyal medyadaki "Hagi mi, Alex mi?" anketinin yoğun ilgi görmesine yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:

"Spor birleştirici, muazzam bir güç. Hem uluslararası diplomaside hem ulusal anlamda çok güçlü bir sosyal olgu. O yüzden birleştirici yanını çok daha öne çıkarmamız lazım ve ihtiyacımız da var. Gerek Hagi gerek Alex gerek diğer futbolcular, hakikaten her biri ülkemize mal olmuş o anlamda sempatisiyle, yeteneğiyle hakikaten spora kazandırdıkları ciddi anlamda var olan sporcular. Biz de spor camiasıyla, gençlerimizle iletişimimizi güçlü tutma adına bu konuları da onlarla konuşuyoruz."

Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimize hep katılımcı bir modelden bahsediyorum. Bir gençlik merkezini inşa ederken, dizayn ederken artık gençlerimize soruyoruz. Diyoruz ki, gençlik merkezinde ne istiyorsunuz? Bakanlık sizin, gelin kullanın diyoruz, kapılar açık. O yüzden katılımcı model bu ankette, işte bir teveccüh gördü; bu manada en yüksek katılım olan anket. 'Menemen' anketini geçmiş. Onlarla da konuştuk, gençlerle bir menemen yiyeceğiz. Artık soğanlı mı olacak soğansız mı onlar karar verecek." ifadelerini kullandı.

"Menemen programına Hagi ile Alex'i de davet eder misiniz?" sorusuna da Kasapoğlu, "Neden olmasın. Anket çalışmalarımız gençlerle her alanda sporla ilgili de başka merkezi sporcularımızı da gündeme alacağız, devam edecek. Sosyal medya gerçekten önemli bir alan. Sosyal medyadaki zamanın daha nitelikli olması için gençlerimizle çalışmalar yapmak istiyoruz. Gençlerimizin daha çok okuması adına çalışmalarımız var. Gençlerimize yönelik kitap kültür çalışmalarımız, çok ciddi bir kültür koleksiyonumuz oluştu. Okuyan, yazan, düşünen, analiz eden, gerektiğinde eleştiren bir gençlik bizim arzumuz. Bu manada da gençlerimizle diyaloğumuz sosyal medyada da tabii devam edecek." yanıtını verdi.

(Sürecek)