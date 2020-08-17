Son dakika haberleri! Emine Bulut, 1'inci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Son dakika gündem haberine göre KIRIKKALE'de eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 11 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, ölümünün 1'inci yıl dönümünde annesi, babası ve kızı tarafından mezarı başında anıldı.
KIRIKKALE'de eski eşi Fedai Varan (43) tarafından 11 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, ölümünün 1'inci yıl dönümünde annesi, babası ve kızı tarafından mezarı başında anıldı. Baba Ahmet Bulut, "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın" dedi.
Kırıkkale'de oturan Emine Bulut, geçen yıl, kızı F.B.B.'nin gözü önünde, 6 yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından lokantada bıçaklandı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emine Bulut'un yaralı halde lokantadan çıkarılırken 'ben ölmek istemiyorum' sözleri ile kızı F.B.B.'nin 'anne lütfen ölme' diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açtı. Olayın ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Fedai Varan'a, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verildi, cezada indirim uygulanmadı.
Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ise, "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Benim Emine'mden sonra kaç tane kadın öldü, yazık değil mi, bu kadınların suçu günahı ne?" ifadesini kullandı.