Altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 457 bin 700 liraya yükseldi.

27.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:08

Altın piyasasında, en düşük 454 bin 500, en yüksek ise 460 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 yükselişle 457 bin 700 liradan tamamladı.

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İŞLEM MİKTARI 1.811 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 829 milyon 135 bin 570,11 lira, işlem miktarı ise 1.811 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 905 milyon 9 bin 394,11 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,OdeaBank ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONSÖnceki Kapanış 453.000,001.909,00En Düşük 454.500,001.939,70En Yüksek460.300,001.943,70Kapanış457.700,001.941,10Ağırlıklı Ortalama 458.365,771.940,04Toplam İşlem Hacmi (TL)829.135.570,11Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.810,58Toplam İşlem Adedi58