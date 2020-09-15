Son dakika haberi | Telefon dolandırıcılarına 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Son dakika gündem haberi... MERSİN'de, fabrika işçisi Suat Erol'u (38) özel bir banka adına arayarak, kişisel verilerinin güncelleneceği söyleyip, gelen mesajı onaylatan dolandırıcılar, 60 bin TL kredi çektirdi.
MERSİN'de, fabrika işçisi Suat Erol'u (38) özel bir banka adına arayarak, kişisel verilerinin güncelleneceği söyleyip, gelen mesajı onaylatan dolandırıcılar, 60 bin TL kredi çektirdi. Kendisine tüm özel bilgileri sıralanarak güvenini kazanan dolandırıcılar, 20 dakika içerisinde parayı Erol'un hesabından kendi hesaplarına aktardı. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Erol, "Ben eşime, dostuma, çevreme uyarılarda bulunan bir insanım. Başımıza geldi. Benim canım yandı başka insanların canı yanmasın. İnsanlar dikkatli olsun" dedi.
7 Eylül'de meydana gelen olayda, özel bir numaradan aranan Suat Erol, kişisel verilerinin güncelleneceği yalanı ile telefonuna gelen mesajı tuşladı. Cep telefonu numarası dolandırıcılar tarafından başka bir numara ile değiştirilen Erol adına 60 bin TL kredi çekildi. Çekilen kredinin 57 bin 500 TL'si 20 dakika içerisinde başka bir hesaba aktarıldı. Dolandırıldığını fark eden Erol, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.
"Üzüldük, emeklerimiz boşa gitti. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkı. Gerekli mercilere başvurdum. Bu işte bankanın çok büyük zaafı var. Bir insanın kimlik bilgilerinin bu kadar paylaşılması doğru değil. Telefondaki adama da 'Bu kadar bilgilerle bizi duman edersiniz' dedim, zaten dolandırıcıymış. Şaştım kaldım. Adıma kimlik çıkartıp evimi bile elimden alabilir. Bu kadar bilgimiz nasıl ellerine geçiyor? Bankadan arayıp adıma kredi çekileceğini söyleseler bu kadar taviz vermem. Gelen mesaj için 'Güvenlik açısından bize söylemeyin tuşlayın' diyorlar, yani bu kadar da özgüvene sahipler. Ben eşime, dostuma, çevreme uyarılarda bulunan bir insanım. Başımıza geldi. Benim canım yandı başka insanların canı yanmasın. İnsanlar dikkatli olsun."