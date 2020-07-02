Son dakika haberi! Soral kardeşlere jandarmadan yüksek ses uyarısı

BODRUM'da, babalarının Gümüşlük Mahallesi'ndeki çiftlik evinde, havuz partisi veren oyuncu Bensu ve Hande Soral kardeşleri, köylüler yüksek sesli müzikten rahatsız olmaları nedeniyle jandarmaya şikayet etti. Ekipler geldiklerinde müzik kapatıldığı için Soral kardeşlere ceza kesmeden uyarıda bulunup, çiftlikten ayrıldı.

İddiaya göre, oyuncu Bensu, Hande ve Bedirhan Soral kardeşler, 30 Haziran'da babaları Hamdi Soral'ın Gümüşlük Mahallesi, Mandalin Evleri'ndeki etrafı ağaçlarla kaplı çiftlik evinde, havuz partisi düzenledi. Havuz başında dans edip, basketbol, dart gibi oyunlar oynayan ve sosyal medyada o anların görüntülerini paylaşan 3 kardeş, yüksek sesli müzik nedeniyle yaklaşık 500 metre mesafede evleri bulunan köylüler tarafından jandarmaya şikayet edildi. Şikayet üzerine saat 23.30 sıralarında Gümüşlük Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Soral ailesinin çiftlik evine gitti. Etrafı ağaç ve brandalı tel örgülerle kapatılmış çiftlik evinde müziğin kapatılmış olması nedeniyle jandarma ceza kesmeyip, uyarıda bulundu.