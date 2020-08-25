Otomobil dere yatağına uçtu! 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, dere yatağına uçtu. Kazada İzzet Köse (73) öldü, 2 kişi yaralandı.

DERE YATAĞINA UÇTU

Kaza, Hendek'e bağlı Dikmen Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Dikmen Yaylası yönünde ilerleyen 41 PK 188 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Bekirin Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkıp, dere yatağına uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerin itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobildeki İzzet Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sırasında araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.