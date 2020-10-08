Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde bulunan birçok il için turuncu kodlu uyarı yaptı. İstanbul'da vatandaşlar doluya hazırlık yaparken, korkutan haber Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geldi.

Denizde oluşan su hortuma karaya çıktı. Hortum nedeniyle kıyı kesimlerde bulunan birçok iş yeri ve yerleşim alanında maddi hasar meydana geldi. Hortumun bölgede bıraktığı tahribat ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, birçok iş yerinde camların kırıldığı ve masaların uçtuğu görüldü.

HORTUM AĞACI YERİNDEN SÖKTÜ

Bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç hortum nedeniyle yerinden sökülürken, bu durum doğal afetin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Meteoroloji ve yerel yetkililer bölgedeki olumsuz hava koşullarının yarın da etkili olacağını bildirdi ve vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.