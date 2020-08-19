Manisa'nın Salihli ilçesine meteor düştüğü iddia edildi

Ege Bölgesi'nde bazı illerde görülen ve Manisa'nın Salihli ilçesinde de fark edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında sazlık alanda yangın çıktı.

Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şimşek çakar gibi ışık gördüklerini bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığını söyledi.

"ŞİMŞEK ÇAKAR GİBİ IŞIK GÖRDÜK"

Şimşek çakar gibi bir ışık gördüklerini anlatan Muhtar Konuk "Şimşek çakar gibi bir ışık gördük. Bu ışık olayının ardından bir çok yerden arandım ve Marmara Gölü yakınlarında bulunan Kocaboyun Mevkii'nde yangın ihbarı aldım. Olay yerine geldiğimde çok geniş bir alanda yangın gördüm. Benim ardımdan gelen mahallelimizle birlikte itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. Yaklaşık 50 dönümlük bir alan farklı farklı noktalardan cayır cayır yanıyordu. Ama buraya bir cisim düştü. Ne düştüğünü bilmiyoruz, meteor mu, göktaşı mı düştü bilmiyoruz. Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil. Bu ışığı çevre mahallelerimiz olan Kemer, Poyrazdamları, Karasavcı, Yeniköy gibi mahallelerden de görenler oldu" dedi.

Öte yandan sazlık alanda çıkan yangın, Pazarköy Mahallesi'nden Ali İnanç adlı bir vatandaş tarafından kaydedildi.