Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı

Kemalpaşa Belediyesi'nde çalışan bir personelde koronavirüsü tespit edilirken, personelin temas ettiği düşünülen 30 kişi idari izne çıkarıldı.

ÇALIŞANLAR ARASINDA PANİK YAŞANDI

Kemalpaşa Belediyesinde çalışan bir personelin korona virüs testi pozitif çıktı. Personelin testinin pozitif çıkması nedeniyle diğer çalışanlar arasında panik yaşanırken, testi pozitif çıkan kişiyle teması olan 30 belediye personeli tedbiren idari izne çıkarıldı.

"HİZMET BİNAMIZDA TEDBİRLER ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI"

Öte yandan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada olayı doğruladı. Karakayalı, "Belediyemizde görevli bir personelimizin Covid-19 olduğunun öğrenilmesi üzerine, kendisiyle temas kurduğu düşünülen tüm personelimiz tedbiren idari izne çıkarılmış, belediye binamızda gerekli strelizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz ve birimlerimiz, hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın sağlığının güvende olması için hizmet binamızda tedbirleri üst seviyeye çıkarmıştır" dedi.