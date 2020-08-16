Sarıyer Emirgan Korusu'nda yangın çıktı

Sarıyer Emirgan Korusu'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Emirgan Korusu içindeki ağaçlık alandasaat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan ağaçlara müdahale etti. Yangın çevreye sıçramadan kısa sürede itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.