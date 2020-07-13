Son dakika haberi... Dokuzuncu kattan önce bebeğini attı, sonra kendi atladı

Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana gelen olayda; sitedeki apartmanın 1'inci katında oturan Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı binanın çatısına çıktı. Önce bebeğini binadan atan Gülay G., ardından kendisini de boşluğa bıraktı. Anne ile bebeği, kanlar içinde yerde kalırken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNENİN BİLEĞİNDE KESİK İZLERİ VAR

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülay G. ve Yağız bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede, Gülay G.'nin bileğinde kesik izi olduğu görüldü.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.