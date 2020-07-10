Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı

Kahramanmaraş'ta ruhsatsız tabancasıyla apartmanın balkonundan rastgele havaya ateş eden elektrik mühendisi, polis ekiplerince yakalandı. Emniyetten yapılan açıklamada magandalar için özel ekip kurulduğu belirtilerek, "Bu tür magandalar tek tek yakalanarak adli işlem yapılacak" denildi.

10.07.2020 23:54 | Son Güncelleme: 11.07.2020 01:06

Kahramanmaraş'ta oturduğu siteden ruhsatsız tabancayla havaya ateş eden "maganda", oluşturulan özel polis ekibince gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü, magandaların önüne geçebilmek için özel ekip kurdu. Bugün akşam saatlerinde Üngüt Mahallesi'nde bir siteden havaya rastgele ateş açıldığı ihbarını alan özel ekip, harekete geçti. Özel ekip siteyi tespit edip şüpheliyi araştırırken, elektrik mühendisi Emre T.'yi evinin balkonundan ruhsatsız tabancayla havaya rastgele ateş ederken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Emre T. emniyete götürüldü.

"MAGANDALAR TEK TEK YAKALANACAK"

Emniyetten yapılan açıklamada magandalara müsaade edilmeyeceği belirtilerek, şöyle denildi: "Oluşturulan özel ekipler, il merkezinde, bağ evlerinde veya evlerinin balkonunda havaya ateş eden ve insan hayatını tehlikeye atan bu tür magandalar tek tek yakalanarak adli işlem yapılacak."