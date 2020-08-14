Finike Körfezi'nde ölü balina görüntülendi

Kemer ilçesindeki G-Marina'dan gezi için açılan özel yattakiler, Finike Körfezi'nde saat 15.40 sularında denizde su yüzeyinde duran bir nesne olduğunu fark etti. Tekneyle yaklaşmalarının ardından deniz yüzeyinde hareketsiz yatanın balina olduğu ortaya çıktı. Teknenin kaptanı Peker Tunca, gördüğü manzarayı telefonunun kamerasıyla kaydetti.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Finike Belediyesi ekipleri, durumun bildirilmesi üzerine ölü balinayla ilgili çalışma başlattı.