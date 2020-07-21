Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu

Serie A'da 34. haftanın kapanış maçında lider Juventus, konuk ettiği Lazio'yu 2-1 yendi. Attığı iki golle takımına galibiyeti getiren Cristiano Ronaldo ise kırılması güç bir rekorla tarihe geçti. Portekizli oyuncu, attığı gollerle bu sezon Serie A'daki 29. golünü kaydetti ve Juventus'a geldiği günden bu yana ligde çıktığı 61 maçta 50. golüne ulaştı. Daha önce La Liga ve Premier Lig'de 50 gol barajını aşan yıldız futbolcu Avrupa'nın 5 büyük liginin 3'ünde 50 ve üzeri gol barajını aşan ilk futbolcu oldu. Lazio'nun tek golü Ciro Immobile'den geldi

JUVENTUS LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla Juventus, puanını 80'e yükselterek, ligde liderliğini sürdürdü. Siyah beyazlıların 3 maçlık galibiyet hasreti, bugünkü zaferle son buldu. Ligin bitimine 4 hafta kala Juventus, en yakın rakibi Inter ile puan farkını 8'e çıkartarak, şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Ligde bir ara zirveye oynayan ancak son haftalarda peş peşe olumsuz sonuçlar alan başkent ekibi Lazio ise son 5. maçında 4. yenilgisini alarak zirveden koptu. Puan tablosunda 69 puanda kalan Lazio, 4. sıraya geriledi.

MERİH KADRODAYDI

Ağır sakatlıktan yeni çıkan milli yıldız Merih Demiral, Juventus'un maç kadrosunda yer alsa da karşılaşmada görev almadı.