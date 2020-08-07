Son dakika haber | Kızına sağlık raporu vermeyen doktorlara saldırdı
Son dakika habere göre ESKİŞEHİR'de Aile Sağlığı Merkezi'ne avukatlık stajı yapmak isteyen kızına sağlık rapor almak için giden öğretim görevlisi D.K., raporu hastanenin vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Ezgi Çalıkuşu'na (31) saldırırken, araya giren Aytekin Aykın'a (50) da tekme attı.
ESKİŞEHİR'de Aile Sağlığı Merkezi'ne avukatlık stajı yapmak isteyen kızına sağlık rapor almak için giden öğretim görevlisi D.K., raporu hastanenin vermesi gerektiğini söyleyen Dr. Ezgi Çalıkuşu'na (31) saldırırken, araya giren Aytekin Aykın'a (50) da tekme attı. Merkezin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası 2 doktor da D.K. ve yanındaki eşi ile kızından şikayetçi oldu, 15 günlüğüne de koruma kararı aldırdı.
Kentteki bir üniversitede öğretim görevlisi olan D.K., eşi ve kızı ile birlikte Kırmızıtoprak Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. D.K., avukatlık stajı yapmak isteyen kızı B.K. için Dr. Ezgi Çalıkuşu'ndan sağlık raporu verilmesini istedi. Dr. Çalıkuşu ise raporun ayrıntılı ve özellikle psikiyatri uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek devlet hastanesinden alınması gerektiğini söyledi. Öfkelenen D.K. iddiaya göre hakaret ederek raporun verilmesinde ısrarcı oldu. Çıkan tartışma sırasında D.K., sesleri diğer odadan duyarak gelen merkezin diğer doktoru Aytekin Aykın ile tartıştı. D.K., bir süre tartıştığı doktorlara saldırdı. Merkezdeki görevlilerin ve bekleyen hastaların araya girmesine rağmen saldırısını sürdüren D.K., Dr. Aytekin Aykın'a da tekme attı. Eşi ve kızının sakinleştirmeye çalıştığı D.K. bir süre sonra merkezden ayrıldı.
Doktor Aytekin Aykın da D.K., kızı ve eşinden şikayetçi oldu. Bir akademisyenin sağlık çalışanına saldırmasını kabul edemediğini belirten Aykın, "Pandemi sürecinde sağlık personelinin cansiperane çalıştığı, kadına şiddetin bu kadar gündem olduğu bir dönemde böyle bir olayın, akademisyen, eğitimli kişilerle yaşanmış olması bizi kat kat üzdü. Ben kendi odamdaydım gürültüleri duyarak alt kata indim. Ben araya girmesem kişi, doktor hanımı yumrukluyordu. Tam o dakikada yetiştim. Ondan sonra tabi bana tekme attı, vurma, kırma, hakaret, tehdit hepsi vardı. Kamera kayıtlarında da var, orada yaşlı hastalarımız vardı. 80 yaşındaki hastamız bile araya girdi. Çok üzücü bir olay. Bunun cezasız kalmasını istemiyoruz. Bir akademisyen gelecek bir kadın doktoru yumruklayacak. Bunun daha ötesi ne olabilir ki? Anlaşılır, kabul edilir bir durum değil. Şikayetçiyiz, sonuna kadar da takip edeceğiz" şeklinde konuştu.