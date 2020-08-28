İstanbul'da eylem hazırlığındaki 30 DHKP-C'li gözaltına alındı
İstanbul'da, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.
28.08.2020 22:21 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:08
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik bugün operasyon düzenledi.
30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.