İstanbul'da eylem hazırlığındaki 30 DHKP-C'li gözaltına alındı

İstanbul'da, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.

28.08.2020 22:21 | Son Güncelleme: 28.08.2020 23:08

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

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DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında olduğu belirlenen DHKP-C terör örgütü üyelerine yönelik bugün operasyon düzenledi.

30 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.