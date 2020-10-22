Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, şehit, harp ve vazife malulleri ve çocuklarına bu yılki eğitim ve öğretim yardımı ödemelerinin bugün başladığını bildirdi.

20 BİN ÖĞRENCİYE 63 MİLYON TL YARDIM YAPILACAK

Bakan Selçuk, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yaklaşık 20 bin öğrenciye toplam 63 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacağını kaydetti.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 4 BİN 634 LİRA ÖDEME YAPILACAK

2020-2021 eğitim öğretim dönemine ait yıllık yardım miktarların ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Selçuk, "Yıllık olarak ilköğretimde öğrenim gören öğrencilerimiz için 2 bin 317 TL, ortaöğretimde öğrenim görenlere 3 bin 475 TL ve yükseköğretimde öğrenim görenler için de 4 bin 634 lira ödeme gerçekleştireceğiz. SGK tarafından öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaata gerek kalmaksızın ödeme yapılacak" dedi.