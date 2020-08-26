Hurda yığınına dönen minibüs karayolunda süratle giderek kazaya davetiye çıkardı

Adıyaman'da, kaza sonrası hurda yığınına dönen bir minibüsün karayolunda süratle ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi. Tavanı çöken, kapıları kapanmayan minibüs kazaya davetiye çıkardı.

26.08.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:17

Adıyaman'da, kaza yaptıktan sonra hurdaya dönen bir minibüsün karayolunda süratle ilerlemesi pes dedirtti.

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GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Kahta istikametinden Adıyaman istikametine doğru ilerleyen sürücüsü belirlenemeyen 44 AAV 185 plakalı hurda yığınına dönen minibüsü karayolunda gören sürücüler gözlerine inanamadı. Tavanı çöken, kapıları kapanmayan ve camları olmayan minibüs kazaya davetiye çıkardı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Hurda yığınına dönen minibüsün Kahta-Adıyaman karayolunda süratle ilerlemesi tepkilere neden oldu. Hızla ilerleyen minibüsü gören sürücüler durumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Minibüs karayolunda hızla ilerleyerek bir süre sonra gözlerden kayboldu.