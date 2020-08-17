Bursa'da yakalanan DEAŞ'lının bomba yaparken fotoğrafı ortaya çıktı

Eylem hazırlığındayken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi M.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, şüphelinin maskeli olarak bomba hazırladığı sırada çekilmiş fotoğrafları bulundu.

Bursa İnegöl'de, temmuz ve ağustos aylarında 5 iş yerinde yangın çıktı. Yangınların şüpheli bulunması üzerine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. İş yerlerinin bulunduğu 2 kilometrelik alanda, yaklaşık 800 güvenlik kamerası incelemeye alındı. Kamera görüntülerinden, iş yerlerini yakan şüphelinin, cep telefonu kamerasıyla olay yerlerinde vido görüntü çekip, kırmızı renkli bisikletle kaçtığı belirlendi. Ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu tespit etti. B.D., İnegöl'deki evine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. B.A.?nın, 2017- 2018 yıllarında, Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü DEAŞ adına eylemler yaptığı saptandı.

EVİNDEN BOMBA YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ÇIKTI

B.A., sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, evinde TEM Şube ekiplerince yapılan aramada, çekyat altına gizlenmiş, intihar eyleminde kullanılan bomba yeleği, çok sayıda el yapımı patlayıcı ile ateşleyici, barut, bilye ve çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, B.A. ile bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheliyi de gözaltına aldı.

"HEDEFİM, POLİS MERKEZİNDE KENDİMİ PATLATMAKTI"

B.A.'nın ifadesinde, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğunu itiraf ettiği ve "DEAŞ'tan aldığım talimatla beş iş yerini yaktım. DEAŞ'tan talimat aldım ve yaptım. Yaktığım iş yerlerinin cep telefonuyla görüntüsünü alıp, DEAŞ'a gönderdim. Asıl amacım, eylem yapmaktı. Hedefim bir polis merkezine girip, kendimi patlatmaktı ama yakalandım" dediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

B.A.'nın bir evde bomba düzeneği yaparken çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta, yüzünü maske ile gizlediği görülen B.A.'nın önünde yanıcı madde, makas, batarya ve kablo gibi materyaller olduğu görülüyor.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Öte yandan polis, B.A.'nın çalıştığı fabrika sahibi ile fabrikanın işletme şefini gözaltına aldı. Böylelikle B.A. ile birlikte gözaltına alınanların sayısı 8'e yükseldi.