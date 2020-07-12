Bakan Koca fotoğraf paylaşarak uyardı: Bir dahakine sizi donanımlı görelim arkadaşlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaşarak, "Üç arkadaş, koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar" dedi.

12.07.2020 13:01 | Son Güncelleme: 12.07.2020 13:46

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından sokakta yürüyen 5 gencin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta, arka tarafta bulunan 2 kişinin maskelerini düzgün taktıkları gözlenirken, öndeki 3 arkadaşın ise maskelerini çene altında taşıdıkları görüldü.

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"ÜÇ ARKADAŞ VİRÜSE KARŞI TAVİZ VERMİŞ"

Bakan Koca, bu fotoğrafa ilişkin, "Bu karede, salgına karşı ön planda 5 kişiyiz. Üç arkadaş, koronavirüse taviz vermiş. Oysa virüs, biriyle karşı karşıya dururken de geçebilir, yan yana yürürken de. Bir dahaki karşılaşmamızda sizi daha donanımlı görelim arkadaşlar" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı: