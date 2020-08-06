Son Dakika: Gökhan Gönül, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro çalışmaları sürerken Lille'e giden Burak Yılmaz'ın ardından önemli bir ayrılık daha gerçekleşti. Siyah beyazlılarda 2016 yılından bu yana ter döken Gökhan Gönül, Twitter'dan yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını resmen duyurdu. 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş camiasına teşekkür ederken ekip arkadaşlarına ve taraftara da veda etti.

İşte Gökhan Gönül'ün yaptığı açıklama;

"Beşiktaş'a adımımı atarken 'Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum' demiştim. Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum. Beşiktaş Kulübü'nde birlikte çalıştığım başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiası; Bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir. Saygılarımla."

32 MAÇTA OYNADI

Gökhan, bu sezon Beşiktaş'ta 32 resmi maça çıktı ve 4 gol, 4 asist kaydetti. Deneyimli futbolcu, kariyerinde daha önce Hacettepe ve Fenerbahçe'de ter döktü.