Son dakikada gelen penaltı golü sonrası Spartak Başkanı Leonid Fedun: Takımı ligden çekeceğim

Rusya Premier Lig'in 1. haftasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından Rus futbolu karıştı. Spartak Moskova, Sobolev ve Larsson'un golleriyle 2-0 öne geçti fakat Sochi, 15'de Poloz ve 90'da Noboa'nın iki penaltı golüyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Son dakikada yenilen penaltı golü sonrası sezona 1 puanla başlayan Moskova ekibinde, kulübün sahibi Leonid Fedun takımı ligden çekeceklerini açıkladı.

Fedun maç sonrası hakem kararlarına isyan ederek, "Yarın takımı ligden çekeceğimiz açıklayacağım. Bırakalım biz olmadan oynasınlar. Ayarlanmış bu soytarılığın içinde yer almak ve para harcamak istemiyorum. Spartak'a ihtiyaçları yoksa, o zaman önemli değil" ifadelerini kullandı.

Leonid Fedun

HAKEMLER YALAN MAKİNESİNE GİRECEK

Maçın ardından Sochi lehine verilen penaltılardan ötürü hakem Vasily Kazartsev ve VAR hakemi Alexei Eskov, eleştirilerin odağındaki isimler oldu. Öte yandan Kazartsev ve VAR hakemi Alexei Eskov, maçtan sonra açığa alındı.

Rusya Hakem Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Spartak Moskova – Sochi maçının orta hakemi Kazartsev, 2020 yılı boyunca maç alamayacaktır. Ayrıca, Kazartsev ve maçın VAR hakemi Eskov, yalan makinesine girecektir. Daha önce hakem Sergei Lapochkin de bu teste girmiştir. Sonuçlar, belli olur olmaz kamuoyuna açıklanacaktır" denildi.

"FUTBOLUMUZUN EN ÖNEMLİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Bu açıklama üzerine Rusya Premier Lig Başkanı Sergei Pryadkin, Rusya Haber Ajansı TASS'a konuştu. Pryadkin, "Leonid Fedun'un bu açıklamaları yoğun duygularla yaptığını düşünüyorum. Onu anlıyorum. Spartak Moskova olmadan Rusya Ligi olmaz. Futbolumuzun en önemli takımlarından biri. Tüm problemleri, yapıcı bir şekilde çözülecektir" dedi.