Son Dakika: Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, görevinden istifa etti

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unuttu. Acar'ın yayında olduğunu unuttuğu anlardaki konuşması sosyal medyada gündem oldu. Üniversiteden yapılan açıklamada dekanın istifa ettiği duyuruldu.

"KIZLARIN RESİMLERİNİ DE GÖRÜYORUZ, ÇAKTIRMA"

Orhan Acar, video konferansta olduğunu ve kameranın açık olduğunu hesap etmeyerek, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

ODADAKİLER UYARDI, NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Odadaki başka bir kişi tarafından "Sizi takip ediyor olmasınlar" diye uyarılan Acar, kontrol edip "Sesim de gidiyor" dedi. Odadaki kişinin "Öğrenciler bu dediklerini duyarlar" demesi üzerine ise sessizliğe bürünen Acar, daha sonra kameraya bakarak "Yanıldık ha" dediği görülüyor.

DEKAN ACAR'IN SÖZLERİNE TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından birçok kişi Dekanı Orhan Acar'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

İSTİFA ETTİ

Gazi Üniversitesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."