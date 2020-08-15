Son Dakika: Galatasaray, Omar Elabdellaoui ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi
Son dakika: Galatasaray, İstanbul'a gelen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui ile transfer görüşmesine başlandığını KAP'a bildirdi.
15.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:52
Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı sağ bak Omar Elabdellaoui İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui'yi taşıyan uçak Atatürk Havalimanı'na indi. Omar, Olympiakos ile yollarını ayırmıştı.
Norveçli sağ bekin İstanbul'a gelişinin ardından Galatasaray, oyuncuyla görüşmelerin başladığını borsaya bildirdi.
EN SON OLIMPIAKOS'TA FORMA GİYDİ
Son olarak Yunan ekibi Olimpiakos forması giyen Elabdellaoui, sahada yer aldığı 21 maçta 1 gol attı.