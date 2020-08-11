Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı

Galatasaray, Arda Turan'ın ardından bir ismi daha renklerine bağladı. Sarı kırmızılı kulüp, Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı.

SESLİ MESAJLA DUYURULDU

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir videoda, "Türkiye'nin ilk ve tek 4 yıldızlı takımı merhaba! Tekrardan buraya gelmenin hayaliyle yaşadım. Şimdi yeniden burada olmak beni evimde hissettiriyor. Fatih hocanın önderliğinde, muhteşem taraftarımızı arkamıza alarak ben de başarılara imza atmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Oğulcan Çağlayan ile 2020-2021 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2020-2021 sezonu için net 3.750.000 TL sabit transfer ücreti.

2021-2022 sezonu için net 4.250.000 TL sabit transfer ücreti.

2022-2023 sezonu için net 4.750.000 TL sabit transfer ücreti.

2023-2024 sezonu için net 5.250.000 TL sabit transfer ücreti."