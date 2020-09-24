Son Dakika: Galatasaray, evinde Hajduk Split'i 2-0 yendi ve tur atladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Galatasaray, konuk ettiği Hajduk Split'i konuk etti. Türk Telekom'da oynanan mücadeleyi, temsilcimiz 2-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Galatasaray'a turu getiren goller, 77. dakikada Belhanda ile 87. dakikada Ryan Babel'den geldi.

Temsilcimiz, bu sonucun UEFA Avrupa Ligi'nde play off turuna kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakemin çaldığı düdükle başladı.

Dakika 7: Kullanılan serbest vuruşa Juric kafayı vurdu, üstten dışarı çıktı.

Dakika 12: Etebo'nun sol kanattan yaptığı ortasını Hajduk savunması uzaklaştırdı.

Dakika 20: Hajduk'da Jradi'nin ceza sahasının sol çaprazından çektiği röveşata şutu farklı şekilde auta çıktı.

Dakika 31: Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan ortasına ceza sahasında Diagne kafayı vurdu, şutu üstten dışarı gitti.

Dakika 36: Ömer Bayram'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Babel şut açısı bulamadan top kaleci Posavec'te kaldı.

Dakika 41: Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan ortasına ceza sahasında gelişine bir vuruş deneyen Diagne'nin şutu farklı şekilde auta gitti.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 48: Galatasaray'da Linnes'in sağ kanattan yaptığı ortasına Diagne vuramadı, ardından Ömer Bayram ceza yayı üzerinde rakibine faul yaptı.

Dakika 51: Sağ kanattan getirilen topa ceza sahasında gelişine vuran Diagne'nin şutu savunmadan döndü, seken topa çektiği ikinci şut ise farklı şekilde auta gitti.

Dakika 52: Feghouli'nin sağ kanattan uzak direğe ortaladığı topta Babel'in şutu yandan auta gitti.

Dakika 58: Ömer'in kullandığı köşe vuruşuna ceza yayı üzerinden Feghouli gelişine vurdu, şutu ağlarla buluştu ama öncesinde Diagne aktif ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

Dakika 75: Diagne'nin ceza sahası içinden çektiği röveşata şutunu kaleci Posavec parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Dakika 77: Emre Taşdemir'in sol kanattan çevirdiği topu Belhanda ağlara gönderdi.

Dakika 87: Marcao'nun sol kanattan getirdiği topu kale önünde tamamlayan Babel ağları havalandırdı ve skor 2-0'a geldi.

Dakika 90: Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.