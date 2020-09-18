Son Dakika: Fenerbahçe, Jailson'u 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle Çin ekibi Dalian Pro'ya sattı

Fenerbahçe'de ayrılıklar devam ediyor. Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Tolgay Arslan ve Vedat Muriqi gibi önemli isimleriyle yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Jailson'a da veda etti. Kulüp, Brezilyalı futbolcu için Çin'in Dalian Pro kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Jailson'a 4.5 milyon euro brüt bonservis bedeli ödeneceği bilgisi de açıklamada yer aldı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Jailson Marques Siqueira'nın Çin Kulübü Dalian Professional FC'ye, 4.500.000 Avro brüt bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.

46 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde daha önce Gremio ve Chapecoense'de oynayan Jailson, çubuklu formayla Süper Lig'de toplam 46 maça çıkıp rakip fileleri 3 kez havalandırdı.