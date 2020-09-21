Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı

Fenerbahçe, sezonun ilk iç saha maçında puan kaybetti. Sarı lacivertliler, konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Hatayspor'da 73. dakika Ruben Ribeiro ile 81. dakikada Isaac Sackey, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktılar.

DERBİ ÖNCESİ PUAN KAYBETTİ

Kritik Galatasaray derbisi öncesi sarı lacivertliler, tutuk bir oyun sergilediği maçtan sonra bu sezon ki ilk puanlarını kaybetmiş oldu. Bu sonucun ardından ilk maçlarını kazanan iki takım da 4 puanla haftayı tamamladı.

DEV DERBİ 27 EYLÜL'DE

Süper Lig'in 3. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 27 Eylül Pazar günü Türk Telekom Arena'da oynanacak.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Mücadele hakem Ümit Öztürk'ün çaldığı düdükle başladı.

Dakika 3: Fenerbahçe'de ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Gustavo'nun vuruşu savunmadan döndü.

Dakika 8: Fenerbahçe'de Valencia'nın sol kanattan yaptığı ortası kaleci Munir'de kaldı.

Dakika 9: Fenerbahçe'de Gökhan'ın ortasıyla ceza sahasında topla buluşan Thiam'ın zayıf vuruşu kaleci Munir'in kucağında kaldı.

Dakika 15: Caner'in kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gökhan arkaya aşırttı, ardından Hatayspor savunması topu uzaklaştırdı.

Dakika 30: Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan yaptığı ortası kaleci Munir'in kucağında kaldı.

Dakika 34: Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından çektiği şutu savunmada Sackey'den geri döndü.

Dakika 39: Fenerbahçe'de Caner'in sol kanattan gönderdiği uzun pasına Valencia'dan önce Ribeiro müdahale etti.

Dakika 45: İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 52: Fenerbahçe'de Lemos'un ceza sahası dışından vurduğu sert şutta kaleci topu güçlükle kontrol etti.

Dakika 65: Sosa'nın serbest vuruşuna ön direkte Gökhan kafayı vurdu, şutu direkten geri döndü.

Dakika 73: Hatayspor, Ribeiro'nun gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Dakika 81: Hatayspor'da Isaac Sackey ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dakika 86: Fenerbahçe'de Gustavo'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Munir'in kucağında kaldı.

Dakika 90+5: Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.