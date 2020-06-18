Son Dakika: Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertli kulüp ile Alman futbolcu Max Kruse'nin yolları resmen ayrıldı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın oyuncularından Max Kruse, Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir. Konu spor yargısına taşınacak olup, Kulübümüz menfaatleri için her türlü girişimde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

APANDİSİT AMELİYATI OLMUŞTU

Sarı lacivertli kulüpte disiplinsiz hareketleriyle adından söz ettiren Kruse, Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor maçı öncesinde apandisit ameliyatı olmuştu.

23 MAÇTA 7 GOL ATTI

2019-2020 sezonunun başında Werder Bremen'den gelen Max Kruse, sarı lacivertlilerde çıktığı 23 maçta 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi.