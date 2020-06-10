Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi

Son dakika: TFF Hukuk Müşavirliği, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başkan Vekili Semih Özsoy'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

10.06.2020 18:14 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:24

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başkan Vekili Semih Özsoy, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Premier Lig şampiyonluk kupasına, lig henüz tamamlanmadan Liverpool'un adının yazıldığı iddia edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.06.2020 ve 07.06.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ile Kulüp Başkanı ve Yöneticisinin FB TV'ye 05.06.2020 tarihinde yapmış olduğu"sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 05.06.2020 ile 07.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ve 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler