Son Dakika: Eşine özel kadro ilanı açtığı için hakkında soruşturma başlatılan Pamukkale Üniversitesi Rektörü görevinden uzaklaştırıldı

NE OLMUŞTU?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açıldı. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için ilana çıkıldığı anımsatıldı.

"EŞİNİ TARİF EDER İLAN ETİK İLKELERLE BAĞDAŞMIYOR"

Açıklamada, "İlanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleri ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7 Ağustos tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur." bilgisi verildi.

Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve eşi Derya Bağ

2017 YILINDA DA EŞİNİ BAŞKA BİR GÖREVE ATADIĞI İÇİN UYARILMIŞTI

Yine aynı üniversitede 2017'de Bağ'ın eşinin enstitü sekreterliği görevine atanması konusunda, YÖK tarafından yapılan uyarı neticesinde üniversite tarafından yapılan işlemin geri çekildiği anımsatılan açıklamada, "Konuyu görüşmek üzere Yükseköğretim Genel Kurulu 10 Ağustos'ta toplanacak olup rektörün durumu bu toplantıda acil olarak değerlendirilecektir. YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz." vurgusu yapıldı.

İLANDA YER ALAN KRİTERLER

Pamukkale Üniversitesi ilanındaki kriterler arasında, "Arap Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ya da Fars Dili ve Edebiyatı bölümleri lisans mezunu olmak. Dil alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrasında en az 10 yıl eğitim ve öğretim alanında deneyim sahibi olmak. Yabancılara Türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak. Belgelendirmek kaydıyla branş dili yanı sıra en az orta düzeyde ikinci bir yabancı dil bilmek ya da ikinci yabancı dil alanında hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak. Arapça öğretmenliği haricindeki bölümlerden mezun olanlar için pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak" yer aldı.

EŞİNİN EĞİTİMİ

Arapça öğretmenliği mezunu olan Derya Bağ'ın Pamukkale Üniversitesi, Dil Bilimi ve Kültür Araştırmaları alanında yüksek lisans yaptığı, Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretimi ve ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifikasının bulunduğu iddia edildi.