Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu

Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açılmıştı. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu ve tapu belgesinde cami vasfının tescilli olduğunu vurgulayan Danıştay, kararında "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" demişti.

İLK NAMAZ 24 TEMMUZ'DA

Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Caminin namaz kılınacak bölümlerinde zemine ışık sistemi konulacak. Işık mozaik ve frekslere yansıtılacak, namaz sırasında ise kapalı tutulacak.

MOZAİK VE FRESKLERİN KAPATILMASI GÜNDEMDE

Mozaik ve fresklerin, ibadet saatlerinde bir perde mekanizmasıyla kapatılması da gündemde. Tarihi yapıda olumsuzluk yaşanmaması için çok hassas davranılacağı vurgulanıyor.

ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

24 Temmuz Cuma günü kılınacak namaza 5 gün kala Erdoğan'dan sürpriz bir ziyaret geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

İncelemelerini tamamlayan Erdoğan, aracına binerek bölgeden ayrıldı.