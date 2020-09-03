Son Dakika: Dolar 7,43 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor

Son dakika: Enflasyon rakamlarının ardından yükselişini hızlandıran dolar, 7,43 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,79'dan, sterlin ise 9,89'dan alıcı buluyor.

03.09.2020 11:49 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:23

Dün en düşük 7,3587, en yüksek 7,4033 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,3858'den tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan dolar, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişine devam etti. Kur saat 12.20 itibarıyla 7,4363 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

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EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 8,7964'ten, sterlin/TL de 9,8981'den satılıyor. Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektör ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

ENFLASYON BEKLENTİNİN ALTINDA GELDİ

Bugün açıklanan veriye göre, ağustos ayında enflasyon aylık %0,86 artarken yıllık enflasyon %11,77 oldu. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler enflasyonun aylık %0,96 artarak yıllık %11,88'e çıkmasını bekliyordu.

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