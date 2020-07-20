Son Dakika: Dünya futbolunun en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or, bu sezon kimseye verilmeyecek

France Football tarafından her yıl geleneksel olarak dağıtılan ve yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü, 2020 yılında hiçbir oyuncuya verilmeyecek.

Ünlü dergi tarafından yapılan açıklamada bu yılın yaşanan salgın nedeniyle sıra dışı bir şekilde geçtiği ve bu yüzden 2020 yılının bireysel ödüllerinin dağıtılmayacağı duyuruldu.

SADECE "RÜYA TAKIM" BELİRLENECEK

France Football, bireysel ödüller yerine bu yıl 'Rüya Takım' adı altında yılın en iyi 11'inin belirleneceğini açıkladı.

1956 yılından bu yana verilen ve dünya futbolunun en prestijli ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or'un 2019 yılındaki sahibi Lionel Messi olmuştu.