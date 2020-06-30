Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek için yarın Putin ve Ruhani ile video konferans yöntemiyle görüşecek

30.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:55

10 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'de atılan ve atılacak adımlarda söz sahibi olan 3 ülkenin lideri yarın bir kez daha bir araya gelecek.

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VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE GÖRÜŞECEKLER

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yarın video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştireceğini ve Suriye krizini ele alacağını söyledi.

Gazetecilere konuşan Peskov, basında yer alan, liderler arasında Astana formatında video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirileceği bilgisini doğruladı.

TAHRAN'DA YAPILMASI PLANLANMIŞTI

Görüşmenin saat 14:00 civarında gerçekleştirileceğini belirten Peskov, liderlerin konuşmalarının basına açık olacağını ifade etti. Zirvenin başta martta Tahran'da yapılması planlanıyordu, ancak salgın nedeniyle ertelenmişti.

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