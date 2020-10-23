Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Geçen hafta gündeme bomba gibi düşen S-400'lerin test edildiği haberleriyle ilgili konuşan Erdoğan, test atışlarını doğruladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu an itibari ile İstanbul salgında hemen hemen en önde gelen illerimizden. Bu konuda tüm mücadeleyi yoğun bir şekilde sürdürmeliyiz. Toplu mekanlardan ciddi olarak kaçınmak gerekiyor. Toplu mekanlarda bulunmak, buralarda virüsün seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Gerektiğinde hassasiyeti gösterelim. Ne gibi tedbirler alacağı yönünde çalışıyoruz, ona göre de önlemlerimizi alacağız. Batıya göre çok daha iyi bir konumdayız. Ancak bu yeterli değil.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN ÇATIŞMASI

Aliyev'in ifadesini kenara koymak mümkün değil. Yani burada eğer Rusya ne kadar burada çözüm için barış için yer almayı düşünüyorsa, Türkiye de en az Rusya kadar barış için yer alma hakkı olduğuna inanıyorum.

Azerbaycan diyor ki, eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz. Bu barış görüşmelerinde Türkiye, Rusya ile beraber bulunmalı diyor. Aslında bu konuda Rusya'nın olumsuz bir yaklaşımı şu ana kadar benim kulağıma gelmedi.

Rusya'nın Türkiye ile ilgili olumsuz açıklamaları yok. Şu ana kadar biz gerek Azerbaycan Ermenistan konusunda, gerek diğer konularda yani; Suriye'de müşterek bir çalışma içerisindeyiz. Libya ile ilgili müşterek çalışmalarımız oldu.

AMERİKA'NIN S-400 AÇIKLAMASI

Test yapıldı doğrudur, halen yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif orta ağır silahlar da var. Bunların içerisinde Amerika'dan aldığımız silahlar da var. Bunların da testlerini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın test etmeyi kullanıyor. Buraya Amerika bir şey söylüyor mu? Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz.

ABD S-400'LERİN TEST EDİLMESİNE NE DEMİŞTİ?

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, S-400'lerin test edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğrulanması halinde NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olarak Türkiye'nin sorumlulukları ile uyuşmayan S-400 füze denemesini şiddetle kınıyoruz" demişti.