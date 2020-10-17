Son Dakika: Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi: 85 milyar metreküp daha gaz bulduk

Hafta içi AK Parti Grup Toplantısı'nda Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin yeni müjde vereceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısına geçti. Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını duyurdu. Böylece yeni rezerv keşfi 85 milyar metreküp oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"320 milyarlık metreküplük doğal gaz müjdesini 21 Ağustos'ta milletimize ilan etmiştik. Bu tarihten sonra da sondaj faaliyetlerine devam eden gemimiz, 4 bin 445 metre derinliğe kadar ulaştı. Test, analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonucunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Sakarya sahasının Tuna 1 bölgesindeki doğal gaz rezerv miktarı 405 milyar metreküpü buldu.

'KAŞİF' DENİZ ALTI ROBOTO

Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık. 'Kaşif' adını verdiğimiz denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikte ihtiyaç duyulan elektriği ve video görüntülerini uzaktan kumanda ile elde edebileceğiz. Deniz altı robotumuzun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

YENİ KEŞİFLER GELEBİLİR

Karadeniz'de keşfettiğimiz rezerv, ülkemizin bugüne kadarki en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

DOĞAL GAZDA İNDİRİM SİNYALİ

Kalkınma ve büyüme çabamızın en büyük kalemini oluşturan petrol ve doğal gazda dışarı ödediğimiz rakam azaldıkça bu hizmetlerimizi milletimize daha hesaplı şekilde sunabileceğiz. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır. Bu keşfin en az miktarı ve değeri kadar önemli kabul ettiğim bir husus da milletimize büyük bir moral vermiş olmasıdır. Yıllarca gıpta ile baktığımız bu zenginliklere artık ülkemizin de sahip olabileceğini görmemiz, inşallah diğer alanlardaki mücadelelerimizin başarıya ulaşacağının da işareti.

DOĞU AKDENİZ'DE KARARLILIK MESAJI



Doğu Akdeniz'de hiçbir zorbalığa komedi düzeyine varan oyunlara eyvallah etmeyeceğiz. Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.

HİDROKARBON ARAMALARI SÜRECEK

Bizim kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözümüz yoktur. Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz. Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir. Büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız ve duraksamayacağız."