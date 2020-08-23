Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi

İstanbul Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin denizlerde daha caydırıcı olması için gemi inşa sanayisine uçak gemisi yapılması için talimat verdi.

Erdoğan, şunları söyledi "Gemi inşa sektörü burada. Ben şimdi buradan size sesleniyorum. Anadolu'yu inşa ettik. Şimdi gelin artık 1 veya 2 veya daha fazla uçak gemisi de inşa edelim. Herhalde yaparız değil mi? Çünkü denizlerde bu caydırıcılığa ihtiyacımız var. Bu adımı da atmamız lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan kısımlar şunlar:

"Türkiye savunma sanayinde kararlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Son dönemde sınırlarımız içinde ve dışında elde ettiğimiz pek çok başarıda savunma sanayinin katkısı bulunuyor. Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan devletlerin geleceğine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir. Teknolojik bağımsızlık çok daha kritik hale gelmiştir. Kamu ve özel sektörü olarak hep beraber çalışıyoruz. Elde ettiğimiz her başarıyı, bir sonraki adımın öncüsü olarak görüyoruz. Kamu ve özel sektörü kuruluşlarımızın yürüttükleri her proje geleceğimize güvenle bakmamızı sağlıyor.

"GİZLEMEDEN TÜRKİYE'YE HER TÜRLÜ TUZAK YÖNTEMİNİ KULLANIYORLAR"

Kritik bir jeopolitikte her alanda güçlü olabilirsek ayakta kalabiliriz. Bugün doğu Akdeniz'den Ege'ye, Kafkaslar ve Afrika'ya kadar kendi politikalarımızı hayata geçirebiliyorsak, geldiğimiz seviye sayesindedir. Rahatsız olanlar, Türkiye'yi eskisi gibi istikrarsızlık batağında ellerinden geleni yapıyorlar. Artık gizlemeye bile gerek duymadan her türlü askeri, siyasi, ekonomik, darbe, tuzak yöntemlerini kullanıyorlar. Milletimiz her seferinde milli iradenin, demokrasinin, istiklal ve istikbalinin yanında yer alarak bu oyunları bozmuştur. Milletimiz 2023'te de hem dışarıdaki hem içerideki faşist kafalara gerekli cevabı verecektir.

YÜZDE 70'İ AŞAN YERLİ VE MİLLİLİK ORANI

Türkiye'nin tek amacı, kendisinin ve dostlarının meşru haklarını korumaktır. En büyük güven kaynağımız TSK'nın üstün teçhizat ve sistemlerle sahada yer almasıdır. Savunma sanayimizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için verdiğimiz emeklerin karşılığını almaktan memnuniyet duyuyoruz. Yüzde 70'leri aşan yerlilik ve millilik oranı önemli olmakla birlikte açık ve gizli ambargoları düşündüğümüzde yetersiz konumdayız.

"SEKTÖRDEKİ FİRMA SAYISI 1500'E ÇIKTI"

Sektördeki firma sayısın 56'dan bir 500'e çıkmış olması bu alandaki dinamizmin en önemli göstergesidir. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz adımlarla bölgesinde oyun kuran, oyun bozan bir ülke haline gelmemiz bir başlangıçtır. Denizcilik en çok projeye sahip olduğumuz alanlardan birisidir. Milgem kapsamında yüzde 100 yerli tasarım olarak gerçekleştirilen korvetlerimiz denizlerde şanlı bayrağımızı dalgalandırıyor. Amfibi harekat, ateş desteği, acil destek hizmetleri sağlayan gemilerimiz geniş bir alanda hizmet veriyor. Yeni tip denizaltı projemizin ilkini havuza çektik. Denizaltı kurtarma gemimiz de kendi alanında önemli bir proje.

TÜRKİYE, 10 ÜLKE ARASINDA

Türkiye, kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden birisidir. İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızın silah, muhabere sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatıldı. Tüm bu projelerin tamamlanmasıyla donanmamız dosta güven, düşmana korku salan konumunu güçlendirmiştir. Bu sene denizde ikmal muhabere destek gemisi projesine hız verdik.

"5 BÜYÜK PROJEYİ 5 YIL İÇİNDE HAYATA GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Botlarımızın çoğunu hemen sahaya gönderdik. Tasarımlarıyla, tüm denizdeki kabiliyetleriyle bizim iftihar vesilesi olacak olan bu ürünlerimiz, yurt dışından da ciddi talepleri alacaktır. Bazıları Gölcük'te, bazıları Ege ve Akdeniz'de hizmettedir. Şimdi çok daha büyük projeler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 büyük projeyi 5 yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Test ve eğitim gemimiz Ufuk'u hizmete alacağız. Anadolu denizlerde göreve çıkacak. Savunma sanayisi burada, diyorum ki gelin uçak gemisi inşa edelim. Toplam 6 denizaltımızı devreye alacağız. İHA, SİHA ve TİHA yanında insansız ve otonom deniz araçlarının da dahil olduğu hava, kara ve deniz unsurlarımızın müşterek görev icra etmesidir.

"BEKLENTİMİZ YERLİ TASARIM, İNŞA KONUSUNDA ÇOK DAHA İLERİYE GİTMEK"

Savunma sanayinde takip edilen, üreten, yeniye öncülük eden bir üst aşamaya geçmemiz gerekiyor. Tüm bu projelerde yer alan Deniz Kuvvetlerimizi, özel sektörümüzü, üniversitelerimizi, kobilerimizi tebrik ediyorum. Beklentimiz yerli tasarım, inşa ve yerli katkı konusunda sanayimizi çok daha ileriye taşıyacak bir strateji oluşturmalarıdır.

GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİ

Bugün Giresunumuzda şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde 5 ölümüz vardı, yaralı sayımız 12 civarındaydı. Aramalar devam ediyor. 150'ye yakın kişi kurtarıldı. Rize'de sel felaketi vardı. Rize'de de yaralılar var. Devlet olarak buradaki bütün tahribatı süratle aşarız. İçişleri Bakanımı, Bekir Pakdemirli, Murat Kurum bakanımı bölgeye gönderdik. Kızılay, AFAD ve bütün kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. DSİ çalışmalarını orada, karayolları hep birlikte sürdürüyor. Yıkılan köprüler var. Buradaki bu felaketi hemen ortadan kaldırıp, halkımızı o mutlu günlerine döndürelim diyoruz. Bakanlarımız, 'Biz bunu yaşamadık' diyorlar. Ailelere sabırlar diliyorum."