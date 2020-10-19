Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın ana gündem maddesi ise eğitim oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İbn Haldun Üniversitemizin ilk etabı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan külliyesinin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel günde heyecanımıza ortak olan Azerbaycanlı dostumuz ve Katarlı kardeşlerime vekaleten şükranlarımı sunuyorum.

TÜRGEV okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim öğretim alanında ülkemize en önemli marka olmuş böyle bir duruma gelmiştir. Bu hizmetlerin ifasına destek olan herkesin ortaya çıkan manevi hasıladan istifade edeceğine inanıyorum.

"MİMAR SİNAN'DAN ALINAN İLHAMLA YAPILMIŞTIR"

Hem gerisindeki felsefi birikim, hem mimarisi, hem donanımıyla gerçekten iftihar verici bir eserdir. Öğrencilerimizin derslerinde ve ders dışı faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı tüm faaliyetleri barındıran bu külliye, Mimar Sinan'dan alınan ilhamla yapılmıştır.

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu atmosferde ülkemizde sosyal bilimler alanında yeni kapılar açacağına inanıyorum. Faaliyete başlamasının üzerinden çok kısa süre geçmesine rağmen üniversitemiz bu misyona layık olduğu işaretlerini veriyor.

"ÇIKILAN YOLUN BATI TAKTİKÇİLİĞİNE DÖNÜŞMESİ CUMHURİYETİMİZİN EN BÜYÜK KAYIBIDIR"

Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek için çıkılan yolun, en çarpığından bir batı taklitçiliğine dönüşmüş olması Cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ülkemizin yaşadığı tartışmaların ardında hep, geleceğimizi nerede arayacağımızda yatmıştır. Ülke olarak kendimizi kontrolsüz bir batılılaşma fırtınasının içinde bulduk.

Her dönemde bu fikri sancıyı yaşayan dava insanları çıkmıştır, bunların sesi hep devleti gücünü arkasına alanlar tarafından kısılmıştır.

"EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE ARZU ETTİĞİMİZ İLERLEMEYİ SAĞLAYAMADIK"

Toplumun tamamına uzanan fikri iktidar yolu zor bir süreçtir. Eğitim ve öğretimde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık.

"DEĞİŞİM TOPYEKUN EĞİTİM ÖĞRETİM REFORMU GEREKTİRİR"

Önümüzdeki dönemde önceliğimizi aileden başlayarak eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır. Bu değişim topyekûn bir eğitim öğretim reformunu gerektirir.

Okul öncesinde ve ilkokulda tek ihtiyacımız olan değerlerini iyi bilen, inancına, kültürüne, diline sahip çıkan, aile ve toplumuna karşı sorumluluklarını özümsemiş insanlar yetiştirmektir. Diğer hususlar için endişe etmenize gerek yoktur.

Evlatlarımızın diğer bilgilere sahip olması için önlerinde uzun bir eğitim öğretim hayatı vardır. Ortaokul dönemini çocuklarımızın zihni ve fiziki kabiliyetlerini keşfetmeye, onları geleceğe doğru alanlara hazırlamaya yönelik şekillendirmeliyiz.

Lise dönemini artık ruhu zenginleşmiş, kendini tanımış yapabileceklerini bilen gençlerimizin somut alanlara yöneleceği bir eğitim öğretim süreci olarak tasarlamalıyız.

"HAKLI KONULARDA BİLE DÜNYAYA KENDİMİZİ DOĞRU ANLATAMIYORUZ"

Türkiye'de genç bir nesle sahibiz ama yetişmiş insan gücüne sahip değiliz. En haklı olduğumuz konularda bile dünyaya kendimizi doğru anlatmıyoruz.

"TEK VAZGEÇİLMEZİMİZ İNANCIMIZDIR"

İletişim mecralarının böylesine geliştiği günümüzde, başka türlü hareket etmek mümkün değil. Bilgisayarın kolaylıklarını bir kenara bırakıp, tahtaya taşa yazacak halimiz yok. Bizim derdimiz ve arayışımız başkadır. Tek vazgeçilmezimiz inancımızdır. Onun dışında yeniden yorumlamak ve üretmek gerekiyor"