Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na videokonferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Ekonomiye dair olumlu mesajlar veren Erdoğan, 2020 yılını herkesi şaşırtan bir büyümeyle kapatacağımızı söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olarak dünyada takdirler izlenmektedir. Temizlik maske mesafe kurallarına daha sıkı riayet ederek başarımızı taçlandıracağız. Ortada bu açık başarıya rağmen Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye'ye yönelik kısıtlama politikaları izlemesi sağlık değil siyasi sebeplerdir.

''TEMMUZLA BİRLİKTE SIÇRAMA İÇİNE GİRECEĞİZ"

Ekonomi de Haziran ile ilgili ilk veriler ümit verici. Temmuzla birlikte çok daha büyük bir sıçrama içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada kayıp olarak görülen 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.

''TÜRKİYE, LİBYA'DA DOĞRU OLANI YAPMAYA DEVAM EDECEK"

Irak'ta terör örgütünün üs olarak kullandığı yerleri birer birer temizliyoruz. Türkiye Libya halkını darbecilerin insafına bırakmayacaktır. Doğru olanı yapmaya devam edeceğiz.

''AK PARTİ UMUDUN ADI OLMUŞTUR''

AK Parti'nin karderi Türkiye'nin kaderiyle bütünleşmiştir. AK Parti umudun adı olmuştur. Klasik medya sosyal medya elbette önemlidir ama bunların hiçbir yüz yüze iletişimin yerini tutamaz. Salgın döneminde kendi vatandaşlarının yardım çığlıklarına kulak tıkayanların, Türkiye'nin duruşunu sorgulama hakkı yoktur. Halktan kopuk bir il başkanı asla AK Parti'ye yakışmaz.

''AĞUSTOSUN SONUNDAN İTİBAREN KONGRELERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ''

Ağustos ayının sonundan itibaren kongrelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız ekim ayı sonunda ilçe kongrelerimizi tamamlayara il kongrelerimize geçmektir. Davamızda eski yeni ayrımı yoktur. AK Parti çatısı altında sorumluluk üstlenmiş herkes bu davanın asli sahibidir. Yarışımız sadece hizmetler konusunda olabilir. Aslında ülkemizde AK Parti'ye ve yaptığı hizmetlere gerçek manada karşı kimse yoktur. En azılı muhaliflerimiz bile dile getirmeseler de kendi içlerinde AK Parti'nin başarılarını takdir ediyor.

''TEK BİR FERDİN BİLE EKSİLMESİNE GÖNLÜMÜZ RIZA GELMEZ"

Yolunu şaşıranlar hırsını aklının benliğinin davasının önüne koyanlar dışında tek bir ferdin bile eksilmesine gönlümüz rıza göstermez. Her yeni üyemiz için bir fidan dikeceğiz. Kasım ayında aynı anda tüm yeni üyelerimizle fidanlıklarda buluşmak istiyoruz.

"BU ALÇAKLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Aile olarak birkaç gündür can acıtı mesele ile karşı karşıyayız. Önceki gece 8. torunum dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevinci paylaştı bu mesafın altında on binlerce kişi tebriklerini ifade eden yorumlar yazdı sayıca az da olsa insanlıktan dahi nasibini almamış bazı alçaklar hakareletler bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. Yargı ve emniyet teşkilatlarımı harekete geçip bu haysiyetsizlerin kimliklerini tespit etmeye başladı. Bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını soracağız. Bunlar ahlak sahibi değil. Bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız.''