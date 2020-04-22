Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak "Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek. Sözleşmeli hububat üretimiyle çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç sağlayacak." dedi.

"ÇİFTÇİ KREDİYE MUHTAÇ OLMAYACAK"

Bununla birlikte Bakan Albayrak "Çiftçinin pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Çiftçi, krediye muhtaç olmadan üretim yapacak" açıklamasını yaptı.