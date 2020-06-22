Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 24, motorine 23 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

22.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:14

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 24, motorine ise 23 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 6,09 liraya satılan benzinin litresi 6,33 liraya yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da 6,17 liradan 6,41 liraya, İzmir'de 6,19 liradan 6,43 liraya çıkacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 5,69 liradan 5,92 liraya, Ankara'da 5,75 liradan 5,98 liraya, İzmir'de ise 5,77 liradan 6,00 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler