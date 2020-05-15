Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi

Akaryakıt fiyatları, bir aşağı bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, akaryakıta çifte zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 9, motorinin litre fiyatı ise 11 kuruş artacak.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da 5,40'a satılan benzinin litresi 5,49'a yükselecek. Benzinin litresi Ankara'da 5,56'dan 5,65'e, İzmir'de ise 5,58'den 5,67'ye çıkacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 5,21'den 5,32'ye çıkacak. Motorinin litresi Ankara'da 5,30'dan 5,41'e, İzmir'de ise 5,33'den 5,44'e yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.