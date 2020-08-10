Beşiktaş'ın Bırakmam Seni kampanyasında 80 milyon TL bağış toplandı

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen "Ödül Senin" adlı gecede siyah-beyazlı camianın ileri gelenlerinden bağış topladı. Gecede teknik direktör Sergen Yalçın, sanat dünyasından Hülya Avşar, Zafer Algöz, Hakan Altun, Ömür Gedik, Barış Murat Yağcı, Onur Buldu, BKM Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ekibi oyuncuları, siyah-beyazlı yöneticiler, futbolcular ile daha birçok ünlü isim katıldı.

HÜLYA AVŞAR: BEŞİKTAŞ HAYATIMIN BİR PARÇASI OLDU

Hülya Avşar, "Bu dönem öyle bir dönem ki herkesin; herkese, her şeye desteği var. Bizlerin de kulübümüze bunu her şekilde yapmamız gerekiyor" dedi.

Sanat camiasının sevilen isimlerinden Hülya Avşar, siyah beyazlı kulübün düzenlediği yardım gecesi öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Çocukluğundan beri Beşiktaşlı olduğunu dile getiren Avşar, "Çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım. Küçükken lisanslı yüzücüydüm. Orada çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Onun Beşiktaş'a olan sevgisinden etkilendim. Yaşlarımız çok küçüktü. O zamandır Beşiktaşlıyım. Sporu sevdiğim için, hayatım da sporla geçtiği için dolayısıyla Beşiktaş'ta hayatımın bir parçası oldu. Bu gece de buradayız" diye konuştu.

"DESTEK OLMA ZAMANI"

Kulübe destek olma zamanı olduğunun altını çizen Hülya Avşar, "Tabii ki büyük bir kulüp. Dolayısıyla bu dönem öyle bir dönem ki herkesin; herkese, her şeye desteği var. Bizlerin de kulübümüze bunu her şekilde yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün kulüplerin kendilerine göre camiası var. Destek olma zamanı biz de buradayız. İnşallah güzel geçecek" şeklinde konuştu.

SERGEN YALÇIN'A 'BİZİ ŞAMPİYON YAPACAK MISIN' SORUSU

Daha sonra bir süre teknik direktör Sergen Yalçın ile sohbet eden Hülya Avşar, Yalçın'a "Biz paraları toplayacağız, sen de bizi şampiyon yapacak mısın" diye sordu.Sergen Yalçın ise "Parayı toplayacağız inşallah bu gece. 1 milyondan az verenle muhatap olmam" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN GENÇ YILDIZLARINDAN YENİ SEZON YORUMU

Beşiktaş'ın genç futbolcuları Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, siyah beyazlı ekibin yardım gecesi öncesinde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

Herkesin desteklerini beklediklerini dile getiren Ersin Destanoğlu, "Beşiktaş için önemli bir gece. Herkesin desteğini bekliyoruz. Böyle bir kampanyada herkesin yanımızda olmasını istiyoruz" dedi.

"UMARIM ÇOK GÜZEL BİR SEZON GEÇİRİR VE KUPALARI KALDIRIRIZ"

Kendisine güvendiği için teknik direktör Sergen Yalçın'a teşekkür eden genç file bekçisi, "Hocama teşekkür ediyorum, bana şans verdi. O güvenmeye devam ettikçe ben de sahada elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Şampiyonlar Ligi ile sezonu açıyoruz. Yarın da ilk antrenmanımızı yapacağız. Umarım çok güzel bir sezon geçirir ve kupaları kaldırırız" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: HİÇ GÜVENMİYORUM (GÜLEREK)

"Sergen hoca sana çok güveniyor, senin yerine geçecek değil de, seninle rekabet edecek tecrübeli bir kaleci alınmasını istiyor, neler düşünüyorsun" sorusu yönetilirken arkadan geçen Sergen Yalçın, gülerek "Hiç güvenmiyorum" dedi ve genç file bekçisine takıldı.

RIDVAN YILMAZ: BEŞİKTAŞ CAMİASI HER ZAMAN KULÜBÜNE SAHİP ÇIKAR

"Beşiktaş'ın daha iyi, daha güzel günlere ulaşması için buradayız" diyen Rıdvan Yılmaz, "Beşiktaş taraftarı, camiası her zaman kulübüne sahip çıkan bir camiadır. Onun için bugün toplandık. Bugün bütün Beşiktaşlıların, taraftarların, camianın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen genç sol bek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Yeni sezonda hedefimiz tabii ki şampiyonluk. İnşallah bu sezona iyi hazırlanıp, kampı iyi geçirip zaten 26, 27'sinde maçımız var. Orada iyi bir sonuç alıp, devamını getirmek istiyoruz. İnşallah orada iyi bir sonuç alırız."