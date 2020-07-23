Son Dakika: Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Lille ile anlaştı
Son dakika: Beşiktaş'tan 1 milyon euro alacağından vazgeçen Burak Yılmaz, bedelsiz olarak Fransız kulübü Lille ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
23.07.2020 22:07 | Son Güncelleme: 23.07.2020 23:41
Beşiktaş'tan 1 milyon euro alacağından vazgeçen milli oyuncu, bedelsiz olarak Fransız kulübü Lille ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
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Golcü futbolcu, 2 yıllık daha sözleşmesinin bulunduğu Beşiktaş'tan geçtiğimiz günlerde alacaklarının yarısı karşılığında bonservisini talep etmişti.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından, "Dile getirmek istediğim çok konu var ama bugün yeri olduğunu düşünmüyorum. Gereksiz gündem oluşturmak istemiyorum" açıklamasın ardından Fransa ekiplerinden Lille görüşmelere başlayan Burak Yılmaz'a siyah-beyazlı kulüpten izin çıkmıştı.
Lille yetkilileri olası bir transfer görüşmesi için İstanbul'da bulunuyordu.