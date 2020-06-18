Son Dakika: Beşiktaş, Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Kulübü, sezon başında bir yıllık anlaşma sağladıkları Pedro Rebocho ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2019-20 sezonu başında kiralık olarak 1 yıllık anlaşma sağlanan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşıldığı ve yol ayrımına gidildiği ifade edildi.

ÜMRANİYE'YE GELDİ, TAKIMLA VEDALAŞTI

Süper Lig'de 20 Haziran Cumartesi günü oynayacakları Yukatel Denizlispor mücadelesi öncesinde takımın Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanı ziyaret eden Rebocho, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla vedalaştı.

Genç futbolcuya emekleri için teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.