Son Dakika: Antalyaspor'da çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş maçı ertelenebilir

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Antalyaspor, koronavirüs engeline takıldı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Antalyaspor'da korona virüs test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle kafile İstanbul'a hareket edemedi.

Süper Lig'in 2. haftasında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-beyazlı kafileyi bugün saat 15.00'de İstanbul'a götürecek uçak, tespit edilen korona virüs vakaları sebebiyle iptal edildi. Kafile Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne dönüş yaptı.

Testlerde hata olabileceği ifade edilirken, tüm takıma İl Sağlık Müdürlüğü'nden gelecek ekip tarafından yeniden test yapılacak.

KARŞILAŞMA CUMARTESİ GÜNÜ

Beşiktaş-Antalyaspor maçı cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

TFF TALİMATNAMESİ NE DİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sağlık protokollerine göre; bir takımda maça çıkabilecek 14 sağlıklı oyuncu varsa o karşılaşma oynanabiliyor.

"Takımların A Takım Listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir"