Son Dakika: Beşiktaş, evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, bu sezon Vodafone Park'ta oynadığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Süper Lig'in 2. haftasında siyah beyazlılar, konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı.

Siyah beyazlılar, 33. dakikada Larin ile öne geçse de 85. dakikada Gökdeniz'in golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından ilk maçlarını kazanan hem Beşiktaş hem de Antalyaspor, puanlarını 4'e yükseltti.

Ev sahibi ekipte milli futbolcu Dorukhan Toköz 349 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı ve 68. dakika oyunda kaldı.

KONYASPOR'A KONUK OLACAK

Beşiktaş gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Fraport TAV Antalyaspor ise evinde Denizlispor ile 3 puan mücadelesi verecek.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Mücadele halil Umut Meler'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 3: Vida'nın ceza sahasına havalandırdığı top savunmadan sekti. Hakem bu pozisyonda arka direkte topla buluşan Boyd'un elle oynadığını tespit etti.

Dakika 4: Nuri'nin uzun pasına Jahovic hareketlendi. Vida daha hızlı davranıp topu uzaklaştırdı.

Dakika 9: Beşiktaş, Dorukhan ile gole çok yaklaştı. Boyd sol kanattan bir kez daha sıfıra inip topu bu kez arka direğe doğru havalandırdı. Gerilerden gelen Dorukhan'ın kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

Dakika 14: Sol kanatta rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Boyd, topuk pasıyla N'Sakala'yı gördü. N'Sakala'nın ortasında Boffin topu kontrol etti. Bu pozisyonda hakem Larin'in de hava topuna çıkarken faul yaptığını tespit etti.

Dakika 25: Mensah'ın sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta uzak direğe doğru süzülen topa Welinton yükseldi ama savunma topu uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Hasic'in vuruşu yandan auta gitti.

Dakika 28: Sol kanattan kullanılan uzun taç atışında ceza sahasında topla buluşan Larin pasını geriye çıkarttı. Welinton uzaklardan şansını denedi ama savunma geçit vermedi.

Dakika 33: Atiba'nın harika pasıyla sağ kanatta topla buluşan Necip topu kafayla arka direğe aşırttı. Bomboş durumda olan Larin kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi.

Dakika 35: Hasic'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan Larin, zor pozisyonda iyi bir vuruş yaptı. Kaleci Boffin topu güçlükle çeldi. Seken topu mensah tamamlamak istedi ama ofsayt pozisyonunda yakalandı.

Dakika 41: Nuri Şahin'in ceza sahasına doğru havalandırdığı top savunmadan sekti. Boşta kalan topa Amilton hareketlendi ama Ersin kalesini zamanında terk edip tehlikeyi önledi.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 51: Sağ kanattan Necip'in ortasında Larin topa hareketlendi. Top kaleci Boffin'de kaldı.

Dakika 56: Boyd şık bir topuk pası ile sol kanatta N'Sakala'yı hareketlendirmek istedi. Ama N'Sakala kötü bir kontrol yapınca top auta gitti.

Dakika 74: Beşiktaş, Larin ile 2. gole çok yaklaştı. Ersin'in uzun kullandığı aut atışında Larin'in aşırttığı topa Boyd hareketlendi. ABD'li oyuncu topu geriye çıkarttı. Larin uygun durumda vuruşunu yaptı. Savunmadan da seken top yandan dışarıya gitti.

Dakika 85: Antalyaspor, Gökdeniz'in attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Sağ kanattan hızlı kullanılan taç atışı sonrasında gelişen Antalyaspor atağında savunmanın arkasına sarkan Gökdeniz Bayrakdar, kaleci ile karşı karişıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Dakika 90+4: Mücadele 1-1 sona erdi.